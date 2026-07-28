Ambiente, Pichetto: “Revisione legge su parchi per rafforzare tutela e sviluppo”

“Il Governo ha avviato una revisione della legge quadro sulle aree protette, per adeguarla alle sfide della transizione ecologica, rafforzando il ruolo dei parchi come motori di tutela ambientale e sviluppo sostenibile”. Lo ha annunciato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a Pantelleria in occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario dell’istituzione del Parco nazionale.

“Le aree naturali protette – ha aggiunto il ministro - ricoprono un ruolo strategico per la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, per la lotta ai cambiamenti climatici e per la valorizzazione dei territori. Pantelleria, primo Parco nazionale della Sicilia, è un modello di equilibrio tra tutela della natura, turismo sostenibile e promozione delle produzioni locali, a partire dalla vite ad alberello, riconosciuta patrimonio materiale dell’umanità dall’UNESCO”.

Pichetto Fratin ha inoltre ricordato gli investimenti in corso, dai progetti del Programma UNESCO per il Clima (tre interventi con un finanziamento di oltre 518 mila euro) ai finanziamenti del PNRR per il monitoraggio degli habitat (un'importante dotazione strumentale, tra cui droni e laser scanner per il monitoraggio degli habitat e ulteriori telescopi, binocoli di alta qualità, fototrappole, registratori audio e GPS per il monitoraggio della fauna). “I primi dieci anni del parco – ha concluso il ministro - sono stati intensi e fruttuosi e hanno posto solide basi per una crescita fondata sulla valorizzazione del suo straordinario patrimonio naturalistico”.