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POLITICA | 22 luglio 2026, 18:30

Giardini Zumaglini, minoranze di Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: “Contrari al rifacimento, ecco perché”

Giardini Zumaglini, minoranze di Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: “Contrari al rifacimento, ecco perché”

Giardini Zumaglini, minoranze di Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: “Contrari al rifacimento, ecco perché”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ci abbiamo provato in tutti i modi ma per ora non ci siamo riusciti: il rifacimento dei Giardini Zumaglini, della zona davanti alla Fons Vitae e di parte di viale Matteotti procederà come la Giunta ha deciso, senza che sia stato possibile indurre i colleghi consiglieri di maggioranza a una riflessione prima che fosse troppo tardi.

Siamo contrari a questa scelta e spieghiamo perché. Innanzitutto perché nessuno sentiva la necessità di allargare il viale a nord dei Giardini, di rimuovere manufatti e di rifare la pavimentazione delle zone vicine alla piazza Vittorio Veneto. I giardini non sono perfetti e avrebbero necessità di interventi urgenti (e gli stessi consiglieri di Lega e Forza Italia l’hanno rimarcato, dopo però aver approvato in toto l’operazione proposta dalla Giunta). Ma non certo di aumentare gli spazi assolati e spogli (rimozione dell’aiuola davanti alla Fons Vitae, allargamento del viale) senza una neppur minima ipotesi di arredo urbano necessario per rendere i nuovi spazi ricavati funzionali ad un utilizzo quotidiano.

In secondo luogo perché ci sono emergenze in città ben più urgenti e gravi di cui occuparsi. Tralasciando l’allarme dei revisori citiamo tra i tanti la Funicolare, ferma proprio perché non ci sono i soldi per farla ripartire, e il Teatro Sociale, fermo perché non ci sono i soldi per completare la ristrutturazione. Ci hanno detto e ripeteranno che ci sono motivi tecnici per cui sarebbe impossibile partire subito sulle altre opere. Sono solo alibi, la Giunta non avrebbe comunque spostato un euro dai giardini.

E quindi perché questa determinazione degna di miglior causa? L’hanno spiegato in aula anche consiglieri di maggioranza, a conferma di quanto è sempre stato ovvio per tutti: l’intervento sui giardini è solamente funzionale allo spostamento del mercato. Ecco l’urgenza, ecco la priorità, ecco perché quel tipo di intervento.

Il sindaco, che ha annunciato lo spostamento del mercato da Piazza Falcone a capodanno, prima ancora di aver trovato il luogo dove spostarlo, ha urgenza di sistemare l’unica zona astrattamente capiente, perché altrimenti non potrebbe alimentare l’immagine di sindaco che decide e va avanti a prescindere da tutto e da tutti. E interviene sull’area non perché voglia migliorarla, non era una priorità per lui e per nessuno fino a gennaio, ma perché vuole “spianarla” per renderla più agevole per i mezzi degli ambulanti e per la sistemazione dei banchi.

Senza astio e presunzione, diciamo ai cittadini che quando valuteranno i nuovi Giardini Zumaglini e gli spazi limitrofi, si ricordino chi devono ringraziare. Noi pensiamo che non siano solo le persone che hanno dato fiducia alla nostra coalizione che lo stanno già facendo”.

Andrea Foglio Bonda, Teresa Barresi, Luigi Apicella – consiglieri comunali

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