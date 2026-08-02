Strage di Bologna, Pichetto: “Contro il terrorismo servono libertà e democrazia”

“La strage di Bologna è una delle pagine più terribili della storia italiana. Oggi ricordiamo le 85 vittime innocenti, il dolore delle loro famiglie, i feriti e la straordinaria capacità con cui Bologna e l’intero Paese seppero rialzarsi dopo quel vigliacco attentato terroristico. Di fronte a chi attacca lo Stato e tenta di sovvertire con la violenza le istituzioni, la risposta è nella costante affermazione dei valori di libertà e democrazia, fondamento del nostro vivere civile”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, in occasione del 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna.