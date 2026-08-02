Strage di Bologna, Pichetto: “Contro il terrorismo servono libertà e democrazia”

“La strage di Bologna è una delle pagine più terribili della storia italiana. Oggi ricordiamo le 85 vittime innocenti, il dolore delle loro famiglie, i feriti e la straordinaria capacità con cui Bologna e l’intero Paese seppero rialzarsi dopo quel vigliacco attentato terroristico. Di fronte a chi attacca lo Stato e tenta di sovvertire con la violenza le istituzioni, la risposta è nella costante affermazione dei valori di libertà e democrazia, fondamento del nostro vivere civile”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, in occasione del 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna.
In Breve
giovedì 30 luglio
mercoledì 29 luglio
martedì 28 luglio
lunedì 27 luglio
domenica 26 luglio
sabato 25 luglio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Calcio, primo test per la Biellese: amichevole con la selezione mista della Juventus
Primo test della preparazione estiva per la Biellese. La prima squadra è scesa ieri in campo sui...