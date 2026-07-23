Biella, taglio dei ciliegi ai giardini Zumaglini, Novaretti: "Salvaguardare ciò che è bello aiuta a vivere meglio"

Il Comune di Biella prosegue nel progetto di riqualificazione dei Giardini Zumaglini in vista dello spostamento del mercato da piazza Falcone in centro città. Un intervento che però continua a dividere la città. Al centro delle contestazioni c'è anche la rimozione di 48 ciliegi da fiore che si trovano nella parte Nord dei giardini, destinati a lasciare spazio alla nuova sistemazione dell'area.

Nei giorni scorsi la consigliera comunale di Biella C'è Sara Novaretti ha scelto un gesto simbolico, incatenandosi a uno dei ciliegi per richiamare l'attenzione sul tema. L'iniziativa è sostenuta dalla coalizione composta da Partito Democratico - Circolo di Biella, Biella C'è, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle Biella e CostruiAmo Biella.

"L'obiettivo è fermare questo scempio e sensibilizzare la cittadinanza sulla questione", spiega Novaretti. "In un mondo normale vedere persone che dimostrano sensibilità verso questi temi dovrebbe portare a una riflessione. Un conto è realizzare un progetto inserito in una visione complessiva della città, un altro è spostare il mercato in centro senza che ci sia una reale necessità. Piazza Falcone ha dimostrato di essere uno spazio adeguato. Portare il mercato ai Giardini Zumaglini non ha senso e comporterà uno scempio perché verranno tolti questi ciliegi".

La consigliera esprime inoltre dubbi sulla possibilità di salvare gli alberi attraverso il loro spostamento. "Dicono che verranno trapiantati, ma servono procedure particolari, altrimenti rischiano di morire. Oggi questi alberi rappresentano un segnale positivo per la città: vedere ogni primavera la loro fioritura è un simbolo di rinascita. La mia è una battaglia per salvaguardare ciò che è bello, perché la bellezza aiuta a vivere meglio".

Secondo Novaretti, il gesto ha già prodotto alcuni risultati: "Mi ha dato gioia vedere che si sono attivate tante persone. Quello che speravo era proprio sensibilizzare la città. Le iniziative che stanno nascendo non sono solo della mia parte politica o dell'opposizione: sono partite spontaneamente da cittadini. Dietro una delle mobilitazioni in calendario domenica c'è per esempio una ragazza che ho conosciuto proprio mentre ero incatenata al ciliegio. E ci sono inoltre addirittura anche aziende che hanno scelto di dire no al trasferimento attraverso post pubblicati sui loro social. La città non vuole che vengano spostati".

Accanto alla protesta in piazza procede anche la raccolta firme lanciata sulla piattaforma Change.org da Partito Democratico - Circolo di Biella, Biella C'è, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle Biella, CostruiAmo Biella e Alleanza Verdi Sinistra Biella. La petizione, che chiede di fermare l'abbattimento dei ciliegi dei Giardini Zumaglini, ha già raccolto 4.880 adesioni, segno di una mobilitazione che continua a crescere mentre il progetto del Comune prosegue il suo percorso.