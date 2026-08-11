Albero cade sulla strada a Pavignano, interviene la Protezione Civile

Un albero è caduto questa mattina martedì 11 agosto, intorno alle 8.30, lungo strada Bellavista, nel quartiere Pavignano.

La pianta è finita sulla sede stradale, creando problemi alla viabilità. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gestire il traffico e mettere in sicurezza la circolazione. La via è stata inizialmente chiusa quindi riaperta.

Per la rimozione dell’albero è intervenuto il personale della Protezione civile, che ha provveduto a liberare la strada e consentire il ripristino della normale viabilità.

Non si segnalano persone o mezzi coinvolti.