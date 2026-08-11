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CRONACA | 11 agosto 2026, 13:02

Albero cade sulla strada a Pavignano, interviene la Protezione Civile

Non si segnalano persone o mezzi coinvolti.

Albero cade sulla strada a Pavignano, interviene la Protezione civile, foto archivio

Albero cade sulla strada a Pavignano, interviene la Protezione civile, foto archivio

Un albero è caduto questa mattina martedì 11 agosto, intorno alle 8.30, lungo strada Bellavista, nel quartiere Pavignano.

La pianta è finita sulla sede stradale, creando problemi alla viabilità. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gestire il traffico e mettere in sicurezza la circolazione. La via è stata inizialmente chiusa quindi riaperta.

Per la rimozione dell’albero è intervenuto il personale della Protezione civile, che ha provveduto a liberare la strada e consentire il ripristino della normale viabilità.

Non si segnalano persone o mezzi coinvolti.

s.zo.

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