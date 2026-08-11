L' "Ufficio Mobile" della Polizia Locale di Biella ha fatto tappa a Chiavazza FOTO e VIDEO

L'‘Ufficio Mobile’ della Polizia Locale di Biella ha fatto tappa oggi martedì 11 agosto a Chiavazza. Acquistato grazie a un finanziamento di 22 mila euro della Prefettura di Biella, con il cofinanziamento dell'Amministrazione comunale di 40 mila euro, nell'ambito del Fondo del Ministero dell'Interno dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani, il mezzo si propone di portare attenzione, ascolto e sicurezza direttamente nei luoghi in cui vivono i cittadini, trasformando la prevenzione in un'occasione di incontro e vicinanza.

Il progetto si chiama "Apri gli occhi – Non la porta! Ti siamo vicini", e nei prossimi giorni sarà a Pavignano, il 18 agosto e il 25 al Vandorno.