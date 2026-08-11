Detenuto incendia cella al carcere di Biella, SiNAPPe: "Coraggio e professionalità degli agenti evitato il peggio"

BIELLA – Nella Giornata di domenica 9 agosto, si sono vissuti momenti di forte tensione e grave pericolo presso la Casa Circondariale di Biella, dove un grave incendio si è sviluppato all'interno di una camera detentiva situata al terzo piano dell'istituto. Solo la straordinaria prontezza, il coraggio e l'elevata professionalità del personale di Polizia Penitenziaria di servizio hanno impedito che la situazione degenerasse in una tragedia.

La dinamica dei fatti:

L'allarme è scattato attorno alle ore 18:35, quando un denso fumo nero ha invaso la sezione detentiva. La Sorveglianza Generale e gli agenti di turno sono immediatamente intervenuti sul posto per coordinare ed effettuare l'evacuazione d'emergenza dei ristretti presenti, guidandoli verso aree sicure. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche e l'iniziale rifiuto di alcuni detenuti di scendere nei cortili passeggi a causa della pioggia, gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza tutti i presenti nell'atrio della sezione, garantendone la completa incolumità.

Contestualmente, il personale si è adoperato direttamente per fronteggiare le fiamme, utilizzando gli estintori in dotazione e secchi d'acqua fino al totale spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza della struttura. I successivi controlli sanitari non hanno evidenziato intossicazioni o lesioni a carico dei ristretti.

L'esame dei sistemi di videosorveglianza ha successivamente consentito di accertare l'origine del rogo: l'incendio è stato provocato dall'azione deliberata di un detenuto che ha lanciato all'interno della stanza alcuni fornelli e bombolette di gas all'indirizzo di altri ristretti con cui vi erano stati precedenti screzi.

La successiva perquisizione straordinaria condotta dagli agenti ha permesso di rinvenire e sequestrare in una camera detentiva un micro-cellulare, un caricabatterie, un lettore MP3 e auricolari.

Le dichiarazioni dei rappresentanti SiNAPPe:

Matteo Ricucci (Vice Segretario Regionale SiNAPPe Piemonte): "Quanto accaduto nel carcere di Biella evidenzia ancora una volta le drammatiche criticità e i rischi quotidiani a cui è esposto il personale di Polizia Penitenziaria. Solo la freddezza, lo spirito di servizio e la straordinaria competenza della Sorveglianza Generale e dei colleghi operanti hanno evitato il peggio. Operare in condizioni di emergenza, tra fumo denso, ostilità e tensione, richiede un'abnegazione fuori dal comune. Esprimiamo il nostro sentito plauso a tutto il personale per la fermezza dimostrata nello spegnimento dell'incendio e per la brillante attività investigativa che ha consentito di rinvenire e sequestrare materiale non consentito."

Raffaele Tuttolomondo (Segretario Nazionale SiNAPPe): "I gravi eventi di Biella confermano l'urgenza indifferibile di interventi concreti a tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale all'interno degli istituti di pena. Il SiNAPPe sottolinea con orgoglio l'operato delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria che, a rischio della propria vita, continuano a garantire la legalità e la sicurezza dello Stato. Non ci si può limitare ai ringraziamenti a tragedia sventata: servono tutele adeguate, strumenti di contrasto idonei e un inasprimento rigoroso nei confronti di chi crea disordini. Chiediamo formale riconoscimento dall'Amministrazione Penitenziaria per i poliziotti che si sono distinti in questo delicato intervento."

Il SiNAPPe intende evidenziare e valorizzare con profondo orgoglio l'operato di tutto il Personale di Polizia Penitenziaria intervenuto. Le operazioni sono state condotte con altissimo senso del dovere, tempestività, abnegazione ed esemplare spirito di Corpo. L'efficacia nel contenere le fiamme, la capacità di gestione dell'ordine interno e lo spinto intuito investigativo dimostrato nel rinvenimento dei dispositivi telefonici confermano l'inestimabile valore e la professionalità con cui il personale garantisce quotidiana sicurezza negli istituti di pena.



