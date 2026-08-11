Domani sospesa la distribuzione di acqua potabile a Biella, ecco dove

B.C.V. ACQUE S.p.A. - Unità Locale Biella informa i cittadini del comune di Biella che, a seguito di programmazione di lavori di manutenzione straordinaria alla rete di distribuzione, dalle ore 22:00 del 12 agosto 2026 alle ore 02:00 del 13 agosto 2026 nel quadrilatero compreso tra via P. Micca, via Lamarmora, via C. Battisti, via C. Marocchetti, via G. Galilei, via Repubblica e vie limitrofe è prevista la sospensione della distribuzione di acqua potabile e potrebbero verificarsi improvvisi cali di pressione.

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.

Scusandosi anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, B.C.V. ACQUE S.p.A. resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 90 36 25.