Sostenibilità e civismo, da Biella a Carisio per educare le giovani generazioni FOTO

Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo il centro estivo di Carisio, svoltosi dal 1° luglio al 7 agosto e dedicato ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Promossa dalla Pro Loco di Crova A.P.S. “Famija Cruatina” e coordinata con determinazione dalla presidente Cinzia Donis, l’iniziativa ha trasformato le settimane estive in un percorso di crescita formativa, ricreativa e sociale.

Al centro del progetto educativo c’è stato il tema dell’ecologia, affrontato non soltanto come tutela della natura, ma come un vero e proprio stile di vita fondato sul rispetto reciproco e sulla convivenza civile.

Un percorso didattico a tutto tondo

Per guidare i laboratori e le attività quotidiane, il centro estivo si è avvalso del supporto didattico “Gioco Scuola - L’album della Transizione ecologica”, edito da Arcari Editore, uno strumento che ha permesso ai giovani partecipanti di esplorare la sostenibilità nelle sue diverse sfaccettature.

Il programma ha spaziato dall’educazione alimentare alle buone pratiche per il corretto conferimento dei rifiuti, fino all’importanza del contatto diretto con l’ambiente e del movimento fisico.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela e al rispetto degli animali, tema approfondito grazie ai contributi delle associazioni Gattopoli made in Biella e Salvamisio Isora di Tenerife. Non è mancato lo spazio per la “ginnastica della mente”, stimolata attraverso il gioco e la logica degli scacchi.

Un percorso articolato, pensato per trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’ecologia delle relazioni e l’importanza di prendersi cura del pianeta e delle persone che ci circondano.

Il riconoscimento finale e i ringraziamenti

A coronamento dell’esperienza, a tutti i bambini è stato consegnato un Attestato di Merito Civico e Ambientale, quale riconoscimento per l’impegno, la curiosità e la sensibilità dimostrati durante le settimane di attività.

La riuscita dell’iniziativa è stata resa possibile dal lavoro corale di una squadra affiatata. Un sentito ringraziamento va alla coordinatrice del centro estivo, Cinzia Coghetto, alle operatrici Marika, Emanuela e Cinzia e ai giovani aiuto operatori Ginevra, Caterina, Mia, Emil, Ethan, Giulia e Bianca.

Un plauso speciale spetta anche ai cuochi Edmea e Marco, a tutti i soci e ai volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo per i laboratori e, soprattutto, ai bambini, protagonisti di questo percorso di crescita.