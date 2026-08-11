Biella, frana, alberi caduti e staccionata divelta alla Bertamelina: sarà messa in sicurezza

Frana, alberi caduti e una staccionata divelta per circa 28 metri. È la situazione di degrado e potenziale pericolo riscontrata lungo la strada vicinale comunale della Bertamelina, nella zona di Pavignano a Biella. Una situazione che ha spinto il Comune ad adottare un'ordinanza sindacale urgente per tutelare la pubblica e privata incolumità.

Il sopralluogo effettuato il 9 marzo scorso dal personale dell'Ufficio Parchi e Giardini e Arredo Urbano aveva evidenziato una serie di criticità. In particolare, era stata accertata una frana, la caduta di una pianta sulla strada e il danneggiamento della staccionata in legno posta a protezione del percorso. Una porzione del tronco dell'albero caduto risultava ancora presente sulla strada vicinale, ostacolando il passaggio.

Nel verbale era stato inoltre rilevato che la pianta era stata tagliata da ignoti per consentire il passaggio sul tratto di strada sterrata rimasto bloccato. L'area interessata dalla frana è sottoposta a vincoli, tra cui quello idrogeologico.

Il Comune ha quindi ritenuto necessario intervenire con un provvedimento urgente, disponendo la messa in sicurezza del versante, la rimozione delle piante che ostruiscono la strada e di quelle pericolose presenti nelle sue adiacenze, oltre al ripristino della staccionata.

L'ordinanza impone al proprietario del terreno una serie di interventi, diversamente il Comune di Biella potrà procedere in via sostitutiva rivalendosi poi sulle spese sostenute.