Biella, drone giocattolo sulla grondaia: recuperato dai Vigili del Fuoco con l’autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, nei pressi di piazza Martiri della Libertà a Biella, per recuperare un drone giocattolo rimasto incastrato sulla grondaia di un palazzo.

A chiedere aiuto è stato lo stesso proprietario, un giovane di circa 30 anni, che dopo aver perso il controllo del piccolo drone ha contattato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 17 con l'autoscala e hanno raggiunto la grondaia, riuscendo a recuperare il drone. L'intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze.