Biella Chiavazza, via i container dalla XXV Aprile

Buone notizie per gli allievi della elementare XXV Aprile di Biella Chiavazza che fa capo al comprensivo Biella 2: da settembre avranno tutto il campo sportivo annesso all'edificio a loro disposizione per fare educazione motoria, l'intervallo, oltre a numerose attività di laboratorio e ludico/didattiche organizzate dalla scuola. I container che erano stati montati nel corso dell’anno scolastico 24/25 per permettere di svolgere i lavori nella scuola nella più totale sicurezza, del corpo docente, personale Ata, bambini e bambine, e al tempo stesso per riuscire a garantire il normale svolgimento delle lezioni nel plesso, sono stati smantellati e spostati.

Al momento si trovano in un deposito comunale in attesa di essere rimontati nel prato grande davanti alla Cerruti vicini alla Guardia di Finanza. Tra le ipotesi al vaglio dell'amministrazione ci sarebbe quella di trasferire il CPIA che è ospitato da qualche anno dalla Cridis.

I moduli erano stati oggetto di diverse interrogazioni da parte della minoranza. Tra il 2024 e il 2025 i prefabbricati nel cortile del plesso avevano ospitato 11 classi, e gli studenti avevano ottenuto come ingresso principale il "Far fest", come viene chiamato da alunni e maestre della XXV Aprile, dietro alla scuola, in via Cucco. Le tre quinte erano invece state ospitate alle medie.

A settembre del 2026 gli allievi avevano fatto ritorno nei loro spazi completamente rimessi a nuovo, ma i container erano rimasti nel campo dove erano stati disposti, limitando non di poco le attività della scuola che da questo settembre potranno finalmente tornare alla più completa normalità.

Tra le novità che riguardano la scuola ci sono i melograni che sono stati trasferiti da piazza Vittorio Veneto, che saranno parte di un’aula didattica all’aperto, pensata per avvicinare i bambini alla conoscenza della natura e valorizzare il patrimonio verde cittadino.