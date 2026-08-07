Biellese 1902, il Comune di Andorno Micca saluta i bianconeri e rinnova la collaborazione FOTO

Al termine dell’allenamento di ieri, giovedì 6 agosto, il sindaco di Andorno Micca, Davide Crovella, e l’assessore Andrea Ferrero hanno salutato la Prima Squadra al campo sportivo “La Salute”, che fino a oggi ospita il ritiro precampionato dei bianconeri.

Durante l’incontro, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno ringraziato il Club per la proficua collaborazione di queste settimane, confermando la volontà di proseguire il percorso condiviso anche nelle prossime stagioni. Sono state inoltre consegnate due targhe: una a mister Luca Prina e una all’intera squadra, come riconoscimento per i risultati sportivi raggiunti e per aver dato lustro alla comunità di Andorno Micca.

A seguito dello scambio fra amministrazione e Società, di alcuni prodotti locali, un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Amministrazione comunale e all’intera comunità di Andorno Micca per l’ospitalità e l’affetto dimostrati durante le settimane di ritiro.