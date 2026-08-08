Salute e movimento: la leggenda dei 10mila passi al giorno FOTO

Salute e movimento: la leggenda dei 10mila passi al giorno

Oggi ti voglio parlare della “leggenda dei 10 mila passi al giorno”:

è nozione comune che per mantenersi in buona forma fisica e prevenire le malattie croniche cardiovascolari in primis sia necessario effettuare 10.000 passi ogni giorno.

Meno noto è da cosa derivi tale affermazione che

1) Non è scritta sulla tavola della Legge che Mosè ricevette sul monte Sinai;

2) Non deriva da qualche studio epidemiologico famoso tipo Framingham study.

L’imperativo dei 10.000 passi da effettuare tutti i giorni è nato in Giappone alla metà degli anni ’60 frutto di una combinazione imprenditoriale e pubblicitaria da parte dell’azienda Yamasa Tokei che lanciò sul mercato un pedometro capace di misurare la deambulazione di una persona contando sino a 10.000 passi.

Il pedometro venne chiamato Mankopei ossia il metro dei 10.000 passi e qualche geniale suddito nipponico lanciò lo slogan “let’s walk 10.000 steps a day!”(= facciamo 10.000 passi al giorno!).

L’enorme successo che ne derivò trasformò la trovata pubblicitaria in un “must” per tutte le persone!

Nota Bene! La soglia dei 10.000 passi è arbitraria, ciò che conta davvero è l’aumento dell’attività motoria quotidiana!

A conferma di quanto sopra lo studio CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study) ha dimostrato che i soggetti con il numero di passi giornalieri più elevato presentavano i tassi di mortalità più bassi per tutte le cause!

E tu, quanti passi fai al giorno?

Dott. Pietro Sozzi – Studio Medico TEN

TEN – Team di Esperti in Nutrizione

La nutrizione diventa specialistica.

La maggior parte degli studi offre un unico professionista che si occupa di ogni esigenza nutrizionale. Noi abbiamo scelto una strada diversa.

TEN, acronimo di Team di Esperti in Nutrizione, nasce con un obiettivo preciso: rendere la nutrizione sempre più specialistica, permettendo ad ogni persona di essere seguita da un nutrizionista con competenze specifiche nel proprio ambito di necessità.

Così come in medicina ci si affida al cardiologo per il cuore o all’ortopedico per le articolazioni, anche la nutrizione merita professionisti con competenze dedicate. Per questo il nostro team è composto da nutrizionisti che si sono specializzati in aree differenti, offrendo un approccio altamente mirato e basato sulle più recenti evidenze scientifiche.

All’interno di TEN ci occupiamo di dimagrimento e obesità, ricomposizione corporea, insulino-resistenza e disturbi metabolici, nutrizione in gravidanza, alimentazione pediatrica, nutrizione sportiva, longevità e prevenzione delle principali patologie croniche.

Ogni percorso nasce da un’attenta valutazione clinica e viene costruito sulle caratteristiche della persona, senza ricorrere a diete standard o protocolli uguali per tutti. Grazie a strumenti avanzati per l’analisi della composizione corporea e a un monitoraggio costante, accompagniamo il paziente verso risultati concreti, duraturi e sostenibili.

La nostra missione non è semplicemente far perdere peso, ma aiutare le persone a migliorare la propria salute, il rapporto con il cibo e la qualità della vita attraverso un percorso personalizzato e realmente efficace.

TEN rappresenta un nuovo modo di vivere la nutrizione: più preciso, più specializzato e più vicino alle esigenze di ogni persona.