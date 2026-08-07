Biella: auto in fiamme a Cossila, intervengono i Vigili del Fuoco

Un’auto parcheggiata lungo la strada è stata interessata da un incendio nella notte a Cossila. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 di questa mattina, venerdì 7 agosto, in via Santuario di Oropa, nei pressi del bivio per Pralungo.

A dare l’allarme è stato un residente che, dalla propria abitazione, ha udito alcuni scoppi e, affacciandosi, ha notato una Lancia già parzialmente avvolta dalle fiamme.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e svolto i successivi accertamenti. Non sono emersi elementi tali da far ipotizzare un’origine dolosa dell’incendio. Secondo i primi riscontri, le fiamme potrebbero essere state provocate da un problema di natura elettrica.

La vettura era stata lasciata parcheggiata in quel punto da pochi giorni. I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti.