Golf, Tommaso Falla domina il Trofeo Federale Under 16 di Cavaglià FOTO

Il giovane Tommaso Falla protagonista nel Trofeo Federale Under 16, disputato giovedì e venerdì sul percorso par 68 del Golf Club Cavaglià.
Nella gara giovanile nazionale su 36 buche, valida per il ranking, il tredicenne biellese, portacolori del Royal Park, ha concluso con un totale di 126 colpi, dieci sotto il par del campo, grazie a due giri in 61 e 65.
Dopo aver stabilito il miglior punteggio nel primo giro con un notevole 61, Falla ha contenuto nel secondo round la rimonta di Edoardo Mercuri, del Bogogno, secondo con 131 colpi (69, 62; -5). Terzo posto per Edoardo Frigerio, anche lui del Bogogno, con lo stesso totale di 131 (67, 64; -5).
Tra i Pulcini Under 14 si è imposto Luigi Conconi, del Margara, con 145 colpi (76, 69; +9), mentre nella categoria Baby Under 12 il primo posto è andato a Jacopo Soffietti, del Torino, con 149 (76, 73).
In campo femminile successo di Lucia Damiano, del Fronde, con 148 colpi (76, 72; +12), davanti a Giulia Lettieri, del Sanremo, seconda con 152, e ad Aurora Rosina, del Royal Park, terza con 155.
Caterina Chiono, del Torino, ha ottenuto il primo posto tra le Pulcini Under 14 con 162 colpi. Nella categoria Baby Under 12 si è invece imposta Anna Kielland, del Rapallo, con 174.