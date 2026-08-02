Bocce, Zucca e Turati conquistano il Memorial “Marola e Botta”

Il Memorial “Marola e Botta”, poule riservata a 16 coppie delle categorie AB e inferiori, organizzato dalla società Piatto Sport e disputato giovedì scorso, è stato vinto da Stefano Zucca e Paolo Turati, portacolori della San Secondo Bennese.

In finale, Zucca e Turati hanno superato per 5-4 Dario Bollati ed Emanuele Soggetti della Veloce Club Pinerolo.

Al terzo posto si sono classificate le formazioni composte da Carlo Negro e Roberto Bracco del Piatto Sport e da Gabriele Graziano e Giovanni Follis della BRB Ivrea.

La gara è stata diretta da Silvio Marello.