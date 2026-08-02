Niente piogge da mesi, il comune di Valdilana lancia l’allarme: “C’è carenza d’acqua, niente sprechi”

Il comune di Valdilana, su segnalazione di Cordar Valsesia, ha informato nelle scorse ore la cittadinanza che il sistema di approvvigionamento idrico relativo al territorio dell'ex comune di Trivero è attualmente in forte difficoltà a causa della prolungata assenza di precipitazioni, che perdura da oltre 2 mesi e mezzo.

“Questa situazione sta causando una significativa carenza d'acqua per le utenze interessate – riporta l’amministrazione comunale - Si invita, pertanto, tutta la cittadinanza a utilizzare l'acqua esclusivamente per gli usi legati al consumo umano, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza vigente. La situazione è costantemente monitorata da Cordar Valsesia e si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti per affrontare questo periodo di emergenza, in attesa del ritorno delle precipitazioni. Ogni gesto conta. Utilizziamo l'acqua con responsabilità: ogni goccia è preziosa”.

Già nei giorni scorsi il comune di Valdilana aveva invitato tutti i cittadini a utilizzare l’acqua in modo consapevole e parsimonioso. “La collaborazione di ognuno è fondamentale per preservare questa risorsa e garantire il necessario approvvigionamento – si legge nella nota - Utilizziamo l’acqua solo per esigenze umane e per le attività imprenditoriali. Evitiamo sprechi e usi non indispensabili, come il lavaggio di aree esterne, il riempimento di piscine o l’irrigazione non necessaria. Insieme possiamo fare la differenza”.