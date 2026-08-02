Calcio, un giovane talento per il Città di Cossato: ecco Riccardo Formis

Nuovo arrivo al Città di Cossato. La società è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con Riccardo Formis per il suo inserimento nella rosa 2026-27. Classe 2008, è un difensore esterno formatosi nel settore giovanile della Biellese dove è arrivato fino alla Juniores Nazionale. Per lui, ora, è tempo di approdare nel calcio dei grandi.