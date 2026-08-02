Viverone, tutte le emozioni e le classifiche della Traversata a Nuoto del Lago 2026

Nella splendida cornice del Lago di Viverone ha avuto luogo la 54esima edizione de La Traversata a Nuoto del Lago, giunta alla 15ma edizione inserita nel circuito “Nobile dei Laghi” rientrando così nelle 17 traversate più importanti d’Italia. Un’edizione sempre più avvincente e importante per il territorio per riprendere un percorso di vitalità per questa zona,

Il presidente Sarasso ricorda che anche questa edizione è stata veramente un grande successo, grazie alla giornata bellissima per il clima, ma soprattutto grazie alla collaborazione dello staff, degli enti pubblici, della Croce Rossa Italiana e di loro, i partecipanti. Alla premiazione finale la presenza delle amministrazioni locali con in testa il comune di Viverone ma soprattutto la presenza del consigliere regionale Davide Zappalà, ha dato un tocco di importanza istituzionale all’evento. È stato possibile garantire una giornata di sport e svago, assicurando la massima tranquillità ai partecipanti ed agli ospiti grazie all’adeguato supporto alla sicurezza del nuotatore e al divieto di navigazione per le due ore di gara.

La tradizione di un luogo ne garantisce la memoria storica, ed in questi momenti è necessario ricordare la tradizione che, però, cresce e si consolida negli anni. Alle 14.30 in perfetto orario, i partecipanti hanno circondato il Molo di Anzasco, con un pomeriggio quasi perfetto malgrado clima e temperatura dell’acqua fossero decisamente elevati. Si è goduto di una giornata di sole concedendosi alle foto di rito e concentrandosi sulla gara. In pochi secondi, le prime bracciate hanno affrontato un lago assolutamente ideale per nuotare.

Si sono registrati 60 atleti iscritti, il ritmo della gara è stato davvero elevato malgrado la corrente sostenuta ci si è avvicinati al record, Il primo classificato ad aver toccato la riva presso il Ristorante Pescatori (anche quest’anno un sistema elettronico di microchip usa e getta ha portato un segno di alta professionalità alla competizione) , nella categoria maschile, è stato Igor Piovesan che ha percorso il tratto di lago in 48’12’’ già vincitore 2 anni fa, secondo Stefano Ghisolfo in 49’16” di La Spezia e terzo Bosetto Pietro in 49’31” di Bologna ; la prima classificata categoria femminile, è stata Ravera Bruna di Torino.

Lo slogan: “Acque libere e Nuoto per tutti!” ha trovato in Viverone il massimo della sua espressione. “Le traversate a nuoto in acque libere stanno diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Viverone deve rappresentare un momento di incontro dove competizione, solidarietà, storia e tradizione di una comunità si fondono da oltre 50 anni” ribadisce Piero Sarasso che, al tempo stesso riconosce l’importanza dell’inserimento nel circuito “Nobile dei Laghi” per dare visibilità ai luoghi e a quasi mezzo secolo di competizioni a bracciate in questo lago.

“Un ringraziamento particolare agli sponsor che, anche quest’anno con la loro adesione, il loro supporto con i premi hanno permesso di arricchire la manifestazione – conclude - Gruppo vinicolo Tenute Stefano Farina, Fonte San Benedetto, Docks Market, Castrum Wine Relais in Valpolicella. Un grazie al Ristorante Pescatori, Daniela e Roberto, per la massima disponibilità e partecipazione all’organizzazione della giornata”.

Tutte le classifiche saranno pubblicate sul sito www.asdlagodiviverone.com