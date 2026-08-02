Andorno Micca rende onore agli sportivi meritevoli

Lunedì scorso, al termine del consiglio comunale, si è tenuto un momento speciale per il progetto "Andornesi Meritevoli". Questa volta è stato il turno dei meriti sportivi: per questo sono stati premiati Riccardo Eulogio e Stefano Boario per i traguardi conseguiti nella corsa sia su strada che Trail.

Da menzionare per Eulogio 34 anni di attività e innumerevoli gare su lunghe distanze oltre ad essere riconosciuto come “senatore” del Trail del Casto avendo partecipato a tutte e 18 le edizioni. Per Boario invece vari piazzamenti di rilevo ma quella che più ha colpito il consiglio: il 5° assoluto per la Dolomiti Rescue Race, gara a squadre riservata ai soccorritori alpini.

“Sia Eulogio che Boario sono inoltre volontari del Soccorso Alpino – sottolinea l’assessore Andrea Ferrero, presente alla cerimonia, assieme al sindaco Davide Crovella - A ciò si aggiunge al nostro riconoscimento e ringraziamento per l'impegno non solo finalizzato ai propri obiettivi ma anche e soprattutto nei confronti della comunità. Il premio Andornesi Meritevoli significa anche questo: valorizzare le qualità dei singoli come buoni modelli per la crescita della comunità”.