Traversata del Lago di Viverone, Igor Piovesan vince la 54ª edizione FOTO e VIDEO

Si è disputata oggi, sabato 1° agosto, la 54ª edizione della Traversata a Nuoto del Lago di Viverone. A imporsi è stato Igor Piovesan, seguito da Stefano Ghisolfo e Pietro Bossetto.

La prova ha preso il via alle 14.30 dal Molo di Anzasco di Piverone e si è conclusa in frazione Masseria, nei pressi del Ristorante Pescatori, dopo un percorso di circa quattro chilometri. Al quarto posto si è classificato Marco Nicolello, primo tra gli atleti con le pinne. Quinta posizione per Alessio Daccò, mentre Bruna Ravera, sesta assoluta, è risultata la prima donna al traguardo.

Organizzata dall’ASD Lago di Viverone, presieduta da Piero Sarasso, la manifestazione rinnova una tradizione che da 54 anni richiama sul lago nuotatori agonisti e appassionati. Alla vigilia della gara erano oltre 40 gli iscritti, provenienti dal Nord e dal Centro Italia, con la presenza anche di atleti stranieri. Dal 2011 la Traversata di Viverone è inserita nel circuito nazionale “Nobile dei Laghi”, che oggi comprende 17 appuntamenti di nuoto in acque libere. L’edizione di quest’anno si è svolta con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e del Comune di Viverone.

Per l’assistenza ai nuotatori è stato previsto un dispositivo composto da un’idroambulanza con medico a bordo, due moto d’acqua con operatori, due pedalò, due mezzi della Croce Rossa Italiana con dodici addetti, una squadra della Protezione Civile di Viverone, due imbarcazioni dell’organizzazione e volontari impegnati in canoa e nei servizi a terra.

La giornata proseguirà alle 18 con la premiazione di tutti i partecipanti. Prima della cerimonia è previsto un aperitivo dedicato agli atleti e alle persone coinvolte nell’organizzazione.