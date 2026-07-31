Volley, il Gruppo Sportivo Tollegno approda in Serie C

Dopo la storica promozione conquistata nella passata stagione, il Gruppo Sportivo Tollegno si prepara ad affrontare il campionato regionale di Serie C.

Dopo la partenza di quattro atlete, che hanno intrapreso percorsi differenti, la società riparte dalle conferme e dall’ossatura della squadra che ha contribuito al salto di categoria e continuerà a vestire i colori biancorossoblù. Tra le prime giocatrici confermate figurano Giulia Cabrio, Sara Penno e Nora Casilino. Tutte e tre conoscono già la categoria e potranno mettere a disposizione della formazione esperienza, qualità e personalità.

Giulia Cabrio, palleggiatrice, continuerà a dirigere il gioco del GST con lucidità e con la capacità di mettere le compagne nelle condizioni migliori.

Sara Penno, banda affidabile e combattiva, resterà uno dei punti di riferimento sia in seconda linea sia in attacco, dove potrà far valere la propria determinazione.

Nora Casilino, opposto esplosivo, sarà uno dei principali terminali offensivi della squadra, grazie alla potenza dei suoi colpi e alla capacità di incidere nei momenti decisivi.

Il prossimo campionato si preannuncia impegnativo, ma il Gruppo Sportivo Tollegno potrà contare su certezze importanti. La continuità dell’organico rappresenterà una risorsa fondamentale per affrontare una Serie C caratterizzata da equilibrio e competitività.

Con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, il GST è dunque pronto ad affrontare il nuovo percorso nella categoria regionale.