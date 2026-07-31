Pickleball, Gauzolino e Patti all’English Open di Birmingham

Ci saranno anche Paolo Gauzolino e Andrea Patti tra gli oltre 2mila atleti provenienti da tutto il mondo che, dall’11 al 16 agosto, prenderanno parte all’English Open di pickleball a Birmingham. La manifestazione, giunta alla settima edizione, è considerata il più importante torneo indoor della disciplina a livello mondiale e si disputerà su 60 campi.

Gauzolino gareggerà nella categoria 50+ Open in coppia con Mark Eggleton, mentre Patti sarà impegnato nella 50+ 4.0 insieme ad Asvaldo Lattimore. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti competizioni, i due rappresentanti biellesi si preparano ad affrontare un appuntamento di grande prestigio, espressione della crescita di un movimento che vede la provincia di Biella tra le realtà più attive a livello regionale.