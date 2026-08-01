Piemonte, sport e grandi eventi: cinque appuntamenti nell’Anfiteatro Morenico

Cinque appuntamenti sportivi, in programma tra settembre e ottobre 2026, riuniti per la prima volta in un unico calendario. È il progetto presentato da Morenic Sport Commission per valorizzare l’Anfiteatro Morenico attraverso manifestazioni capaci di richiamare atleti e visitatori, promuovendo il paesaggio, la cultura e l’accoglienza dell’area.

L’iniziativa è stata illustrata nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni sportive e degli organizzatori. Il programma si concentra nel Canavese, ma comprende anche un appuntamento legato a una montagna familiare agli escursionisti biellesi: il Mombarone, raggiungibile dalla Valle Elvo attraverso il percorso che parte dal Santuario di Graglia.

Ad aprire il calendario sarà la 49ª Corsa 5 Laghi, in programma il 5 e 6 settembre. L’edizione 2026 sarà caratterizzata dalla collaborazione con RunThrough Europe e dalla nascita della 5 Laghi XL, trail di 47 Km e 1.800 m D+, inserito nei circuiti ITRA e UTMB Index.

Il 12 e 13 settembre sarà la volta di Nova Eroica Ivrea, manifestazione ciclistica internazionale che alterna agonismo e convivialità lungo strade bianche, vigneti, borghi storici e paesaggi morenici.

Il 20 settembre si terrà lo Sportcity Day 2026, giornata nazionale dedicata all’attività fisica, al benessere e all’inclusione, durante la quale strade, parchi e spazi urbani saranno destinati al movimento e alla socialità.

Il 27 settembre tornerà la storica Ivrea–Mombarone, tra le competizioni di corsa in montagna più prestigiose del Piemonte. Il tracciato condurrà gli atleti dal centro storico di Ivrea alla Colma del Mombarone, a 2.371 metri di quota.

A chiudere il programma, il 4 ottobre, sarà 100×100 Donne, iniziativa ideata dalla campionessa e divulgatrice Paola Gianotti per promuovere la bicicletta come simbolo di libertà, autonomia e inclusione femminile.

«Mettere in relazione eventi, associazioni e istituzioni significa aumentare il valore di ciascuna iniziativa – ha dichiarato il presidente di Morenic Sport Commission, Mauro Berruto –. Quando si condivide una visione, ogni manifestazione diventa ambasciatrice di un territorio e contribuisce a costruirne l’identità».

L’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni ha evidenziato il carattere innovativo del progetto, basato sull’idea di un “distretto dello sport” in grado di unire turismo, salute, socialità e sviluppo locale.

Il sindaco di Ivrea Matteo Chiantore ha spiegato che l’obiettivo non è soltanto richiamare pubblico in occasione delle gare, ma far conoscere il paesaggio, la cultura e l’ospitalità dell’Anfiteatro Morenico, invitando i visitatori a tornare anche dopo gli eventi.

Il calendario 2026 apre un percorso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e organizzatori, con l’intento di rendere l’Anfiteatro Morenico sempre più riconoscibile come destinazione sportiva e turistica.