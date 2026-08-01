L’Asl Biella accoglie tre nuovi medici: rinforzi in Chirurgia vascolare, Cardiologia e Oncologia FOTO

Tre nuovi medici sono entrati in servizio all’Ospedale di Biella, nelle Strutture complesse di Chirurgia vascolare, Cardiologia e Oncologia.

Tania Peretti – Chirurgia vascolare

Piemontese, classe 1988, la dottoressa Tania Peretti si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino nel 2015 e, nello stesso ateneo, ha conseguito nel 2021 la specializzazione in Chirurgia vascolare.

Ha lavorato all’ospedale Molinette di Torino, nella divisione specializzata nei trapianti di rene. Da gennaio 2026 presta servizio nella Struttura complessa di Chirurgia vascolare dell’Asl Biella.

Eleonora Prenna – Cardiologia

Nata a Novara nel 1988, la dottoressa Eleonora Prenna ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università del Piemonte Orientale nel 2013, specializzandosi nel 2020 in Malattie dell’apparato cardiovascolare presso lo stesso ateneo.

Da maggio lavora nella Struttura complessa di Cardiologia.

Lucrezia Raimondi – Oncologia

Di origini romane, classe 1992, la dottoressa Lucrezia Raimondi si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma nel 2018 e ha completato nel 2024 la specializzazione in Oncologia medica all’Università di Tor Vergata.

Ha maturato esperienze internazionali negli Stati Uniti e in Svizzera, occupandosi di terapie innovative, ricerca traslazionale e studi clinici di fase I.

La sua attività scientifica ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali riservati ai giovani ricercatori, tra cui il Conquer Cancer Kimberly Irvine Endowed Merit Award dell’Asco, American Society of Clinical Oncology, il Professor Carlos Inacio de Paula Merit Award del Brazilian Breast Cancer Symposium 2021 e lo Young Oncologist for mCRC Merit Award.

Da febbraio è in servizio nella Struttura complessa di Oncologia dell’Asl Biella.