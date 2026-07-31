È morto Franco Baresi, il Milan saluta il suo storico capitano: "Baresi è per sempre"

Il Milan ha annunciato oggi, venerdì 31 luglio, la morte di Franco Baresi, storico capitano e figura simbolo della società rossonera. Aveva 66 anni.

Nel messaggio diffuso dal club, l’ex difensore viene ricordato come il “Rossonero del Secolo”. La società ricorda la sua ultima apparizione pubblica, avvenuta pochi mesi fa a San Siro durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali.

Nato a Travagliato l’8 maggio 1960, Baresi ha trascorso l’intera carriera da calciatore nel Milan. In venti stagioni ha totalizzato 719 presenze ufficiali e 33 reti, diventando uno dei protagonisti della squadra guidata prima da Arrigo Sacchi e poi da Fabio Capello tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del decennio successivo.

Con la maglia rossonera ha conquistato sei titoli di Serie A, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe italiane. Dopo il suo ritiro, il Milan ha deciso di non assegnare più la maglia numero 6. Dal 2020 Baresi ricopriva la carica di vicepresidente onorario del club.

Il messaggio della società si conclude con il saluto: "Baresi è per sempre".