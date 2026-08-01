Valle Cervo, Bocchetto Sessera: i consigli di Newsbiella Turismo FOTO e VIDEO

Che sia per una giornata in famiglia, per un pic-nic o per praticare sport, il Bocchetto Sessera è un valico a 1.380 m situato tra la Valle Cervo e la Val Sessera adatto a tutti. Ci si arriva comodamente in auto in 45 minuti oppure a piedi su un semplice itinerario che richiede circa 60 minuti di camminata. Da qui si possono ammirare due paesaggi completamente diversi: da un lato quello della Val Sessera, con le sue vette e i suoi boschi, dall’altro quello della pianura biellese, decisamente più aperto e ampio.

È il posto perfetto per intraprendere una gita nella vicina Val Sessera o nel versante della Valle Cervo: i numerosi e facili sentieri tra cui scegliere godono tutti di un panorama unico sul territorio biellese. In breve tempo si possono raggiungere Bielmonte, il Monticchio, le baite dell’Artignaga, la Casa del Pescatore e tante altre mete interessanti sia per i camminatori che per i ciclisti. In inverno è anche possibile praticare lo sci d’alpinismo e lo sci da discesa nel vicino impianto sciistico di Bielmonte. Inoltre, proprio dal Bocchetto Sessera, parte la pista da sci di fondo, che segue un percorso ad anello tra boschi e punti più panoramici attraverso la Val Sessera.

Il Bocchetto è raggiungibile risalendo la Strada Provinciale 232 (Panoramica Zegna) dalla Valle Cervo o da Trivero e Valdilana. In alternativa, si segue un semplice sentiero che, partendo dal parcheggio nei pressi del Circolo Le Piane di Pratetto, risale il dolce versante dapprima su strada asfaltata e poi su un percorso sempre ben segnalato. Il dislivello è molto contenuto e si sviluppa soprattutto nella parte iniziale. Dopo un primo tratto immerso in un bosco molto luminoso, si giunge su un prato da cui si scorge il vicino Bocchetto Sessera e, nelle giornate più limpide, anche la catena delle Alpi Occidentali piemontesi.

La meta, poco lontana da Biella, è il luogo ideale per trascorrere una giornata immersi nella natura, scegliendo tra moltissime attività outdoor, come escursioni, camminate, gite in bicicletta da strada o ancora in mountain bike, alla scoperta di percorsi naturalistici per tutti i livelli. Si tratta di un luogo da vivere in tutta tranquillità, riconnettendosi appieno con l’ambiente circostante e i suoi intensi e inconfondibili profumi di montagna.