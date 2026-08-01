Siccità, anche Casapinta limita l’uso dell’acqua potabile

Anche Casapinta si aggiunge ai comuni biellesi che hanno introdotto restrizioni ai consumi idrici. Con un avviso pubblicato mercoledì 29 luglio, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di divieti legati al protrarsi della siccità.

L’acqua potabile non potrà essere utilizzata per irrigare giardini e prati, lavare cortili, piazzali e veicoli privati, riempire fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine, comprese quelle dotate di impianto di ricircolo.

Sono inoltre vietati tutti gli impieghi diversi da quelli alimentari, domestici, igienico-sanitari o connessi alle attività imprenditoriali.

La misura si inserisce nel quadro di crescente criticità registrato in Piemonte. Secondo i dati diffusi dalla Regione il 30 luglio, sono 106 i comuni piemontesi che hanno già emanato ordinanze o avvisi per il risparmio idrico. Negli ultimi tre mesi è stato rilevato un deficit di precipitazioni del 55%, mentre luglio risulta tra i mesi più secchi degli ultimi settant’anni.