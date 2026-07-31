La Biellese 1902 ricorda Franco Baresi: un grande numero 6 sul campo di Andorno Micca

La Biellese 1902 ha reso omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, leggenda del calcio mondiale scomparsa nelle scorse ore.

Il tributo si è svolto questa mattina ad Andorno Micca, dove la Prima Squadra è impegnata nel ritiro. Durante l’attivazione muscolare che ha aperto la seduta di allenamento, i giocatori hanno disposto i tappetini sul terreno di gioco fino a comporre un gigantesco numero 6, visibile dall’alto.

Prima della consueta attività atletica, la formazione ha così ricordato il numero che ha accompagnato Baresi per gran parte della carriera, con un gesto simbolico dedicato a una delle figure più rappresentative della storia del calcio.