Bocce, al Circolo Sportivo Italia il secondo Trofeo “Vanni Tonso”

Martedì 4 agosto, al Circolo Sportivo Italia, si disputerà il secondo Trofeo “Vanni Tonso”, gara nazionale di bocce riservata a otto quadrette AAAB, con formula a poule.

Le partite prenderanno il via alle 8.30, mentre la finale è prevista dalle 21.

Questo il sorteggio degli incontri iniziali. Nella poule A, il Circolo Italia Ponderanese (Grosso, Graziano, Nari e Staccotti) affronterà la BRB Ivrea (Birolo, Capello, Buniva e Grattapaglia), mentre il Piatto Sport (Cardano, Sari, Cagliero e Zucca) incontrerà la Chiavarese (Bunino, Griva, Rossetti e Ariaudo).

Nella poule B, il Circolo Italia Ponderanese (Negro, Parena, Scarparo e Vigna) sfiderà la Burcina (Argentero, Faustino, Strocco e Bonino). L’altro incontro vedrà opposti il CRC Gaglianico (Siccardi, Manolino, Ponzo Negro) e il Cro Lyon (Amar, Cheramin, Dumarcher e Amerio).