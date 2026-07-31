Basket internazionale al Biella Forum: sfida tra Olimpia Milano e PAOK Salonicco

Sabato 12 settembre 2026, alle 18, il Biella Forum ospiterà l’amichevole internazionale tra l’Olimpia Milano, campione d’Italia in carica, e il PAOK Salonicco, storica società della pallacanestro greca e da decenni protagonista delle competizioni europee.

La partita conferma la capacità di Biella di accogliere manifestazioni sportive di rilievo e valorizza il Forum come sede di eventi di richiamo. Sono attesi appassionati dal Biellese, dalle province vicine e da altre regioni del Nord Italia, con possibili ricadute positive per le attività commerciali, la ristorazione e le strutture ricettive.

«Biella continua a dimostrare di essere una città capace di ospitare eventi di primo piano – afferma il sindaco Marzio Olivero –. Lo sport rappresenta un eccezionale veicolo di promozione del territorio e un’opportunità di crescita. Portare nella nostra città i campioni d’Italia e una delle squadre più prestigiose della Grecia significa offrire ai cittadini uno spettacolo di altissimo livello e, allo stesso tempo, dare visibilità a Biella ben oltre i confini del nostro territorio».

«Siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare una partita di questo livello – dichiara l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola –. Vedere al Biella Forum i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano affrontare una società storica come il PAOK Salonicco significa riportare a Biella il grande basket internazionale dopo tanti anni. […] Vogliamo che il Biella Forum sia sempre più un punto di riferimento per il grande sport».

Le modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni. L’Amministrazione e gli organizzatori intendono prevedere prezzi popolari, affinché tutti possano assistere alla gara.

L’obiettivo è riempire il Biella Forum e offrire al pubblico una grande festa della pallacanestro. Il Comune invita appassionati, famiglie, giovani e società sportive del territorio a partecipare numerosi.