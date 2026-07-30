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ATTUALITÀ | 30 luglio 2026, 17:30

Giovani, dalla Regione 65.500 euro per il progetto “Generazione Biella”

Un progetto da 83mila euro per coinvolgere giovani tra i 15 e i 34 anni: al centro partecipazione, sport, montagna, ambiente e benessere.

Giovani, dalla Regione 65.500 euro per il progetto “Generazione Biella”

Giovani, dalla Regione 65.500 euro per il progetto “Generazione Biella”

La Regione Piemonte ha assegnato alla Città di Biella un contributo di 65.500 euro, pari all’intero importo richiesto, per la realizzazione del progetto “Generazione Biella: Giovani, Montagna e Sport”, presentato nell’ambito del bando regionale “Piemonte per i Giovani”.

Il progetto ha un valore complessivo di 83.000 euro, con un cofinanziamento di 17.500 euro da parte della Città di Biella, e nasce con l’obiettivo di costruire un percorso strutturato rivolto alle nuove generazioni, mettendo insieme partecipazione alla vita della comunità, sport, corretti stili di vita, conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e cittadinanza attiva.

Saranno coinvolti numerosi giovani tra i 15 e i 34 anni, che non saranno semplicemente destinatari delle attività, ma protagonisti di un percorso nel quale potranno sviluppare idee, competenze e proposte per il territorio.

Il progetto prenderà il via con una visita alle istituzioni europee di Bruxelles, occasione per avvicinare i partecipanti ai temi della cittadinanza europea. Da questa esperienza nasceranno i gruppi di lavoro che, insieme alla rete dei partner, svilupperanno le attività sul territorio attraverso laboratori, incontri di progettazione partecipata ed esperienze dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale biellese. Il percorso si concluderà con una visita istituzionale a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin, durante la quale i giovani potranno presentare il lavoro svolto e confrontarsi con le istituzioni nazionali.

Una parte centrale del progetto sarà dedicata alla montagna attraverso i campus residenziali “Montagna palestra di vita”. L’ambiente alpino diventerà un vero e proprio spazio educativo nel quale i ragazzi potranno sperimentarsi attraverso trekking, arrampicata, mountain bike e orienteering, accompagnati da istruttori qualificati e guide esperte. Alle attività sportive saranno affiancati momenti dedicati al primo soccorso e alla sicurezza in montagna, oltre a incontri su salute, alimentazione, prevenzione e benessere psicofisico.

Grande attenzione sarà riservata anche alla tutela dell’ambiente, con giornate ecologiche dedicate alla pulizia e alla cura dei sentieri, incontri con esperti ambientali e biologi, laboratori sul riciclo creativo e iniziative finalizzate a rafforzare nei giovani la consapevolezza del valore del patrimonio naturale e paesaggistico del Biellese.

Lo sport rappresenterà inoltre uno strumento di aggregazione, inclusione e promozione di corretti stili di vita, attraverso attività di avvicinamento a diverse discipline e l’organizzazione di una “24 ore dello sport”, pensata come momento di condivisione, partecipazione e socializzazione.

Il progetto sarà realizzato dalla Città di Biella, in qualità di ente capofila, insieme ai Comuni di Callabiana, Camandona, Pollone, Rosazza, Valdengo e Valdilana, con il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Biella, del Corpo Volontari AIB Piemonte - Squadra Biella Orso, del Santuario di Oropa, di Montagna Amica ETS, di Mucrone Local ETS e dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca.

Al termine del percorso sarà presentato il documento conclusivo “Generazione Biella”, che raccoglierà idee, proposte e buone pratiche elaborate dai partecipanti.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante perché traduce in azioni concrete l’attenzione che questa Amministrazione sta dedicando alle nuove generazioni – sottolinea il sindaco di Biella, Marzio Olivero –. Investire sui giovani significa offrire loro occasioni di partecipazione, crescita, sport, formazione e conoscenza del territorio, ma anche metterli nelle condizioni di diventare protagonisti delle scelte future. Il progetto “Generazione Biella” va esattamente in questa direzione e siamo particolarmente soddisfatti di aver ottenuto dalla Regione Piemonte l’intero contributo richiesto. È un esempio concreto di come una programmazione attenta delle politiche giovanili permetta di intercettare risorse e trasformarle in opportunità con ricadute positive per il territorio. Ringrazio quindi l’assessore Chiarelli e i consiglieri regionali Elena Chiorino e Davide Zappalà per il sostegno e l’attenzione dimostrati nei confronti di questo progetto.»

«Non si tratta di un intervento isolato, ma di un’azione che si inserisce in una programmazione più ampia sulle politiche giovanili – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili, Edoardo Maiolatesi –. Il nostro obiettivo è costruire opportunità concrete per i ragazzi e, allo stesso tempo, essere capaci di intercettare le risorse disponibili attraverso bandi e finanziamenti. Grazie al contributo della Regione Piemonte possiamo realizzare un progetto che mette in rete istituzioni, associazioni e Comuni del territorio, offrendo ai giovani un’esperienza completa fatta di partecipazione, formazione, sport, educazione ambientale e confronto con le istituzioni. Vogliamo che i giovani non siano semplicemente destinatari delle politiche, ma protagonisti della costruzione delle proposte e del futuro della città. I campus in montagna, lo sport, l’educazione ambientale e i percorsi di cittadinanza attiva sono strumenti concreti per raggiungere questo obiettivo.»

c. s. Comune Biella g. c.

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