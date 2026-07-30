Calcio, il ritorno di Simone Celussi al Città di Cossato

Nuovo ritorno al Città di Cossato. La società è lieta di annunciare il ritorno in prima squadra di Simone Celussi. Difensore centrale di grande esperienza e affidabilità, torna a vestire i colori blues.

Gli stessi con cui ha mosso i primi passi nel settore giovanile prima di intraprendere un percorso che lo ha portato nel calcio professionistico e a collezionare numerose presenze nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Un ritorno che rappresenta un importante valore aggiunto per la squadra e per tutta la società.