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Calcio | 30 luglio 2026, 14:00

Calcio, il ritorno di Simone Celussi al Città di Cossato

Calcio, il ritorno di Simone Celussi al Città di Cossato

Calcio, il ritorno di Simone Celussi al Città di Cossato

Nuovo ritorno al Città di Cossato. La società è lieta di annunciare il ritorno in prima squadra di Simone Celussi. Difensore centrale di grande esperienza e affidabilità, torna a vestire i colori blues. 

Gli stessi con cui ha mosso i primi passi nel settore giovanile prima di intraprendere un percorso che lo ha portato nel calcio professionistico e a collezionare numerose presenze nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Un ritorno che rappresenta un importante valore aggiunto per la squadra e per tutta la società.

g. c.

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