Bocce, a Piatto il Memorial "Marola e Botta"

Giovedì 30 luglio, si conclude la stagione sportiva valida per l'assegnazione dei punteggi ai giocatori, con il Memorial "Marola e Botta", gara nazionale organizzata dalla società Piatto Sport.
Sedici le coppie in gara in formazione AB-BC, con partite che inizieranno alle 8 nel bocciodromo di via Malina. Il sorteggio vedrà nella prima partita opposte nella poule A: Piatto Sport (Garella,Parena)-Cairese Savona (Ravecca, Bruzzone), Chiavarese Genova (Rossetti, Frattoni)-Piatto Sport (Miglio, Novello). Poule B: Burcina (Argentero, Cigolini)-Piatto Sport (Aimone Braida-Gallione), San Secondo Bennese (Ramasco, Doria)-Tre Valli Cuneo (Siccardi, Sari).
Poule C: Piatto Sport (Cardano,Grosso)-Valle Elvo (Bevilacqua S.-Levis), San Secondo Bennese (Turati, Zucca)-Veloce Club Torino (Bollati, Soggetti). Poule B: Nus Aosta (Contoz, Hugonin)- Piatto Sport (Negrini, Capello), Brb Ivrea (Graziano, Ariaudo)-Piatto Sport (Bracco, Negro).