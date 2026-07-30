Calcio, l’omaggio del Comune a Graziano Falla Trella: per 30 anni presidente delle Torri Biellesi

A Candelo, in apertura della seduta del consiglio comunale di martedì 28 luglio, è stato reso omaggio a Graziano Falla Trella, storico presidente delle Torri Biellesi, in occasione del passaggio di testimone alla guida dell'associazione dopo quarant'anni di impegno nella dirigenza, di cui trenta ricoperti nel ruolo di presidente.

Il sindaco Paolo Gelone, a nome dell'amministrazione comunale, gli ha consegnato una pergamena quale segno di riconoscenza per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni a favore dei giovani, delle famiglie e dell'intero territorio. Un impegno costante che ha contribuito a promuovere i valori dello sport, della socialità e della crescita della comunità, facendo delle Torri Biellesi un punto di riferimento per numerose generazioni.

"Guidare un'associazione sportiva per così tanto tempo richiede una dedizione immensa, passione civile, spirito di sacrificio e una straordinaria capacità di ascolto – dichiara Gelone - Graziano ha accolto generazioni di giovani, educandoli ai valori sani del rispetto, della lealtà, della cooperazione e della fatica condivisa. Il suo è stato un impegno costante, silenzioso ma risolutivo ed ha reso l'ASD Torri Biellesi un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio."

Nel rivolgere un sentito ringraziamento a Falla Trella per la dedizione, la passione e il servizio prestati, l'amministrazione ha formulato i migliori auguri al nuovo presidente e al direttivo, con l'auspicio che possano proseguire nel solco dei valori e dell'importante percorso costruito in questi decenni.