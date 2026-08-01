Biella, scambio di droga in centro: denunciato un 22enne

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Biella per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dai giovani.

Nella notte del 30 luglio, intorno alle ore 2:00, i militari della Sezione Radiomobile di Biella, impegnati nel pattugliamento del territorio, hanno notato due giovani che, nei pressi di un noto locale pubblico, sembravano scambiarsi qualcosa. I Carabinieri li hanno fermati e identificati. Si tratta di un 22enne tunisino e di un 23enne egiziano, entrambi residenti nel Biellese. Il loro nervosismo e l’intenso odore di sostanza stupefacente hanno indotto i militari ad approfondire il controllo. Uno dei due ha tentato di nascondere sotto un piede uno spinello. Nella biancheria aveva inoltre occultato una bustina di plastica contenente un panetto di hashish del peso di circa 20 grammi. Con l’intervento di altre pattuglie, i Carabinieri hanno quindi perquisito l’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti altro stupefacente dello stesso tipo e decine di bustine trasparenti di cellophane, solitamente utilizzate per confezionare le dosi.

Il 22enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.