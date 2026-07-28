Bocce, Burcina si aggiudica il 38° Trofeo "Celestino Borile" FOTO

Il 38° Trofeo "Celestino Borile" è stato vinto dalla formazione di categoria C della Burcina composta da Roberto Martinotti, Alberto Schiapparelli, che, nella finale giocata lunedì scorso, ha superato la coppia di categoria D, sempre della Burcina, con Claudio Menti, Paolo Turatti, con il punteggio di 13-8. Ha arbitrato Amedeo Monteferrario.
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