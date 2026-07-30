Coggiola, al via lavori nelle piazze XXV Aprile e Sella: cambia la viabilità

Da ieri, mercoledì 29 luglio, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della piazza XXV Aprile e piazza Bartolomeo Sella, nel comune di Coggiola.

Come da ordinanza comunale, è stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare, unito al divieto di sosta, del tratto di piazza Sella compreso tra l’innesto con le vie Roma e Libertà e l’accesso alla piazza antistante la chiesa di san Giorgio.

Tali misure resteranno in vigore almeno fino alla chiusura degli interventi, previsti entro il prossimo 12 agosto.