 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 30 luglio 2026, 13:30

Coggiola, al via lavori nelle piazze XXV Aprile e Sella: cambia la viabilità

Coggiola, al via lavori nelle piazze XXV Aprile e Sella: cambia la viabilità

Coggiola, al via lavori nelle piazze XXV Aprile e Sella: cambia la viabilità

Da ieri, mercoledì 29 luglio, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della piazza XXV Aprile e piazza Bartolomeo Sella, nel comune di Coggiola.

Come da ordinanza comunale, è stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare, unito al divieto di sosta, del tratto di piazza Sella compreso tra l’innesto con le vie Roma e Libertà e l’accesso alla piazza antistante la chiesa di san Giorgio. 

Tali misure resteranno in vigore almeno fino alla chiusura degli interventi, previsti entro il prossimo 12 agosto.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore