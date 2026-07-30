Doppio sinistro stradale, arrivano i Carabinieri a Cerrione e Valdilana

Doppio incidente stradale autonomo nella provincia di Biella ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Entrambi sono avvenuti nella giornata di ieri, 29 luglio, nei comuni di Cerrione e Valdilana.
In quest’ultimo caso, a Trivero, stando alle prime ricostruzioni, un’auto in transito avrebbe tamponato un mezzo in sosta per cause al vaglio delle forze dell’ordine. In seguito si è proceduto alla compilazione del modello cid.
In entrambi i sinistri stradali sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.