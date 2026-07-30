Doppio sinistro stradale, arrivano i Carabinieri a Cerrione e Valdilana (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale autonomo nella provincia di Biella ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Entrambi sono avvenuti nella giornata di ieri, 29 luglio, nei comuni di Cerrione e Valdilana.

In quest’ultimo caso, a Trivero, stando alle prime ricostruzioni, un’auto in transito avrebbe tamponato un mezzo in sosta per cause al vaglio delle forze dell’ordine. In seguito si è proceduto alla compilazione del modello cid.

In entrambi i sinistri stradali sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.