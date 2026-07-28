Fondazione CRT, 4,8 milioni per la cultura: coinvolto anche il Biellese

Anche il Biellese rientra nel programma con cui Fondazione CRT sostiene l’estate culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Tra le iniziative figurano Ritrovato Festival, La Fotografia al Naturale e Memoria in Movimento, progetti accomunati dal rapporto tra cultura, paesaggio e comunità.

Nel complesso sono 301 gli eventi finanziati dalla Fondazione, per un investimento di 4,8 milioni di euro. Festival, concerti, spettacoli teatrali, rassegne di danza, mostre, cinema, attività espositive e progetti dedicati al design animeranno nei prossimi mesi città, borghi e aree montane, rendendo l’offerta culturale più diffusa, accessibile e vicina alle comunità.

Sono online gli esiti della prima sessione di NoteSipari, il bando rivolto a festival e spettacoli dal vivo diffusi, e di Orizzonti L.I.V.E., introdotto quest’anno e destinato alle realtà culturali più strutturate, alle stagioni artistiche e ai grandi eventi. Sono disponibili anche i risultati di Immagini e Prospettive, dedicato a mostre, attività espositive, festival cinematografici, design e valorizzazione del patrimonio culturale.

«La cultura è uno dei principali strumenti attraverso cui una comunità cresce, si riconosce e costruisce il proprio futuro – dichiara Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT –. Con queste risorse a sostegno di festival, spettacoli dal vivo, mostre e grandi eventi vogliamo “accendere” l’estate della cultura nei territori e sostenere un ecosistema diffuso, fatto di operatori, artisti e istituzioni che ogni giorno generano valore per le comunità. Un sistema capace di animare i grandi centri, ma anche di portare opportunità nei piccoli comuni, nelle aree montane e nei contesti più fragili. Investire nella cultura significa creare occasioni di incontro, offrire opportunità ai giovani, rafforzare la coesione sociale e contribuire allo sviluppo del territorio».

L’intervento della Fondazione interessa l’intero Piemonte e la Valle d’Aosta, con proposte che spaziano dallo spettacolo dal vivo alle esposizioni, dai festival musicali al cinema. Nel Biellese, Ritrovato Festival, La Fotografia al Naturale e Memoria in Movimento rappresentano le iniziative citate nell’ambito del programma.

Tra gli appuntamenti sostenuti nelle altre province figurano Jazz Is Dead!, Torino Fringe Festival, Interplay, C2C Festival, Torino Underground Cinefest, Graphic Days e Sottodiciotto Film Festival nell’area torinese; Collisioni, Mirabilia e Anima Festival nel Cuneese; Tones Teatro Natura, Musica in Quota e Stresa Festival nel Verbano-Cusio-Ossola; il Concorso internazionale di chitarra Michele Pittaluga, Ottobre Alessandrino, Echos e Vignale in Danza nell’Alessandrino.

Nel Novarese sono finanziati, tra gli altri, il Teatro Faraggiana, Rest-Art Live e Corto e Fieno; nell’Astigiano Orsolina28, gli Itinerari Magnifici e il Museo Emanuele Luzzati di Monastero Bormida; nel Vercellese la mostra “Marc Chagall e il tempo della visione” e la rassegna di teatro ed escursionismo “Un passo davanti all’altro”. In Valle d’Aosta rientrano nel programma Aosta Classica, FrontDoc, Cervino CineMountain e Aosta Summer Festival.