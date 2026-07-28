Premio Lions Bugella Civitas, elaborati entro il 5 ottobre 2026

Il Premio Lions Bugella Civitas per la migliore recensione è giunto all'ottava edizione: il concorso, ideato dal club lionistico biellese, è aperto a tutti coloro che scriveranno una breve recensione (max 2.000 battute) su uno dei cinque libri finalisti selezionati dal Premio Biella Letteratura e Industria, quest'anno dedicato alla saggistica:

Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall'Unità a oggi (Manfredi Alberti, Carocci)

La Snia Viscosa. Storia di una grande impresa (Valerio Cerretano, Il Mulino),

Attacco alla Banca d'Italia (Beniamino Andrea Piccone).

Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia (Linda Laura Sabbadini, Marsilio),

Il costruttore e il giocatore. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo industriale (Luciano Segreto, Feltrinelli).

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2026 all'indirizzo mail del Premio ( premiolionsbugella@gmail.com ), a cui si possono chiedere anche info sul bando.

L’autore della migliore recensione, proclamato da una giuria composta da socie del Club Lions Biella Bugella Civitas, riceverà un premio di 500 euro che verrà consegnato in occasione della cerimonia di premiazione sabato 21 novembre 2026 presso l’Auditorium di Città Studi a Biella.