Zumaglia, finanziamenti per sport e comunità: "Nuovi servizi e opportunità"

Nuovi interventi sono in programma a Zumaglia nell’ambito delle iniziative comunali dedicate agli impianti sportivi, ai servizi e agli spazi di aggregazione.

Entro l’estate, nella palestra comunale sarà realizzata una parete di arrampicata sportiva e didattica, finanziata con un contributo di 15.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L’opera consentirà di ampliare le attività rivolte alle scuole, alle associazioni e alle famiglie. La struttura è già stata interessata negli ultimi anni da lavori di manutenzione e riqualificazione, tra cui la recente tinteggiatura degli spazi interni. La scelta dell’arrampicata è legata anche alle caratteristiche del territorio di Zumaglia. Oltre alla funzione sportiva, la nuova parete potrà essere utilizzata in ambito educativo per favorire autonomia, fiducia, collaborazione e capacità di affrontare le difficoltà.

L’intervento nella palestra si affianca al progetto “Villa Virginia Hub – Riconnettere la comunità al paesaggio”, del valore complessivo di circa 80.000 euro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella contribuirà con 40.000 euro, pari al 50% dell’investimento. I lavori sono già iniziati e prevedono la realizzazione di una nuova area pubblica aperta, destinata all’incontro e alla socializzazione.

Il progetto comprende un parco giochi per i bambini e un giardino che richiamerà, per quanto possibile, l’impostazione originaria della storica villa donata da Ella Patto alla comunità. L’area sarà pensata non soltanto per il gioco e il tempo libero, ma anche per gli anziani e per le attività collettive, nel rispetto della volontà di rendere Villa Virginia un patrimonio accessibile alla popolazione. L’obiettivo è creare un polo civico in grado di collegare la scuola, il municipio, la palestra, le associazioni e gli altri spazi pubblici presenti nel centro del paese.

«Ogni progetto che realizziamo nasce da una visione precisa – sottolinea il sindaco Edoardo De Faveri –. Non ci interessa realizzare opere fini a sé stesse. Vogliamo costruire luoghi che generino relazioni, servizi che migliorino la qualità della vita e opportunità che rendano Zumaglia sempre più attrattiva per le famiglie e per chi sceglie di vivere qui. Non sempre riusciamo a trasformare ogni stimolo in realtà, ma l’impegno di tutta l’Amministrazione è costante e quotidiano. Dietro ogni finanziamento ottenuto ci sono mesi di lavoro, progettazione e confronto con la comunità».

I due interventi sono sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, i cui contributi permettono agli enti locali di integrare le risorse disponibili nei bilanci comunali e di finanziare opere e servizi destinati al territorio. La parete di arrampicata e la riqualificazione dell’area di Villa Virginia rappresentano due progetti distinti, entrambi rivolti alle attività sportive, alla socialità e alla fruizione degli spazi pubblici da parte delle diverse generazioni.