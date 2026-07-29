Biella Città Creativa UNESCO: selezionato uno studente biellese per un campus in Corea del Sud

Biella sarà rappresentata da uno studente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale al Jinju International Youth Creativity Development Camp 2026, il programma promosso dalla Città Creativa UNESCO di Jinju, in Corea del Sud. Dal 21 al 26 agosto, l’iniziativa riunirà giovani provenienti dalle città appartenenti alla rete UNESCO Creative Cities.

Nel corso della settimana, i partecipanti prenderanno parte a workshop, attività culturali e lavori di gruppo sui temi della creatività, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. Il programma offrirà inoltre l’occasione di confrontarsi con studenti universitari coreani e giovani di altri Paesi, favorendo lo scambio di competenze, idee e buone pratiche.

La presenza dello studente biellese è resa possibile dalla collaborazione tra Jinju Creative City, che sostiene le spese di soggiorno e le attività previste dal programma, e l’Associazione Biella Città Creativa UNESCO, che finanzia il viaggio. Un sostegno che conferma l’impegno dell’associazione nel promuovere occasioni di crescita internazionale rivolte alle nuove generazioni.

Sara Gentile, vicesindaco e assessore con delega a Biella Città Creativa UNESCO, spiega: «L’iniziativa rappresenta uno degli esempi più concreti del valore della rete UNESCO Creative Cities. Non si tratta soltanto di uno scambio internazionale, ma di un’opportunità per costruire relazioni e portare il punto di vista dei giovani biellesi in un contesto globale. Investire in queste esperienze significa investire nel futuro del nostro territorio: per questo, insieme ai componenti dell’Associazione Biella Città Creativa, abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa. I nostri più vivi complimenti vanno a Simone: essere stato selezionato tra candidature presentate da studenti di tutto il mondo è motivo di grande orgoglio. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio Biella e l’Italia e che, al suo ritorno, condividerà con noi un bagaglio prezioso di nuove visioni e relazioni».

Simone Cammarota, lo studente biellese che parteciperà al campus in Corea del Sud, dichiara: «Sono onorato di essere stato selezionato per questa iniziativa di scambio culturale e creativo. Cercherò di portare un pezzetto di Biella in Corea e viceversa».

L’esperienza contribuirà anche a rafforzare il dialogo tra Biella e le altre Città Creative UNESCO, consolidando i rapporti internazionali costruiti negli ultimi anni e promuovendo il territorio nell’ambito della cooperazione culturale.