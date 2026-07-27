Candelo, conclusi i lavori di pulizia e sistemazione del canale di gronda in via Murazza

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di pulizia e sistemazione del canale di gronda di via Murazza, a Candelo.

L'intervento è stato finanziato con fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione e ha previsto la pulizia del canale e la sua sistemazione, con un investimento complessivo di circa 71.345 euro, comprensivo dei costi per lo smaltimento del materiale rimosso.

"I lavori rientrano nelle costanti attività di manutenzione del territorio e contribuisce a mantenere efficiente il sistema di regimazione delle acque, migliorando la funzionalità del canale” spiega l'assessore ai lavori pubblici Michele Ansermino.

Conclude il sindaco Paolo Gelone: "La manutenzione del territorio è un'attività fondamentale e rappresenta un investimento sulla sicurezza e sulla qualità del nostro paese".