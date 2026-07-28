Cossato, nuovo volto per piazza Angiono: al via i lavori da settembre e sguardo rivolto al nuovo ponte sullo Strona FOTO

Come anticipato nei mesi scorsi, entro la fine dell’estate 2026 avranno inizio i lavori in piazza Ermanno Angiono, nel comune di Cossato. Si tratta dell’ultimo atto del progetto di rigenerazione urbana del cuore cittadino dopo gli interventi sulle aree ex Caravel ed ex Enel. L'intento, come più volte dichiarato dall’amministrazione comunale, è di riportare la zona del Municipio alla sua vocazione originaria restituendole il ruolo di piazza civica centrale della città.

“La nostra filosofia è semplice: restituire il cuore di Cossato ai suoi cittadini – afferma il sindaco Enrico Moggio – Il progetto, infatti, punta a superare l’attuale configurazione, prevalentemente veicolare e destinata a parcheggio, per dar vita ad un’area viva, attrattiva e pensata per poter ospitare funzioni diverse, oltre a l’aggregazione e l’incontro tra le diverse generazioni. Il piano prevede anche un ampliamento della piazza, con piantumazioni, panchine rinnovate e una nuova ripavimentazione”.

Secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe partire tra i mesi di settembre e ottobre mentre la conclusione dell’intervento è prevista nella primavera 2027. A cui si aggiungerà un nuovo progetto. “Si tratta dell’ultimo tratto di un lungo percorso – dichiara Moggio – che terminerà il prossimo anno con il rifacimento sul Ponte dello Strona. Vogliamo dare un nuovo volto all’ingresso di Cossato per chi giunge da Gattinara con un piano di messa in sicurezza e ampliamento di quell’area sempre molto frequentata da giovani, famiglie e residenti".

L’intervento ha una duplice utilità: "Migliorare l’aspetto estetico di quella zona e renderla ancor più sicura per il passaggio dei pedoni - sottolinea Moggio - In questo piano rientrerà anche la via Mazzini che rientrerà in un ideale tratto ad anello che collegherà tutto il centro di Cossato. Nei prossimi giorni saranno definiti tutti i dettagli per inviare la nostra candidatura ad un bando regionale per l’ottenimento dei fondi utili a tramutare in realtà il nostro progetto”.