Sabato scorso, 11 luglio, si è tenuto il Raduno dei Lupi della 34ª Compagnia Alpini, a Oulx, in alta Val di Susa. Folta la rappresentanza di biellesi, presenti ai diversi eventi del ricco programma, andato in scena nei giorni scorsi. Come la presentazione del libro “Ti ricordi? Con i Lupi dell’Assietta”, svoltasi nella sala del consiglio comunale.
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Molti biellesi a Oulx per il Raduno dei Lupi della 34ª Compagnia Alpini
Sabato scorso, 11 luglio, si è tenuto il Raduno dei Lupi della 34ª Compagnia Alpini, a Oulx, in...