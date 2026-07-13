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ALPINI | 13 luglio 2026, 10:20

Molti biellesi a Oulx per il Raduno dei Lupi della 34ª Compagnia Alpini

Foto di Alessandro Pichetto

Foto di Alessandro Pichetto

Sabato scorso, 11 luglio, si è tenuto il Raduno dei Lupi della 34ª Compagnia Alpini, a Oulx, in alta Val di Susa. Folta la rappresentanza di biellesi, presenti ai diversi eventi del ricco programma, andato in scena nei giorni scorsi. Come la presentazione del libro “Ti ricordi? Con i Lupi dell’Assietta”, svoltasi nella sala del consiglio comunale.

g. c.

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