Verso le finali della Boccia d'Oro 2026

Si deciderà nell'ultima serata di venerdì prossimo quali saranno le due squadre biellesi parteciperanno alle finali della Boccia d'Oro 2026 "Colorificio Athena", che dovranno confrontarsi con le due qualificate del settore di Asti: Sandamianese Sannazzaro e Perosini. Venerdì scorso è uscita di scena la Bocce Valdengo, sconfitta dalla Jolly Club Pluma 4-13. Decisiva la vittoria della Cossato Bocce contro la capolista Crc Gaglianico 12-8. Risale in classifica la Jolly Club Fornaro che ha vinto contro la Burcina 9-8.

Restano in tre a giocarsi la qualificazione. Il Crc Gaglianico con 15 punti che venerdi prossimo affronterà la Jolly Club Fornaro che conta punti 10, Cossato Bocce e Jolly Club Pluma con 13 punti che diversamente vedersela rispettivamente con Burcina (9) e Jolly Club Pasqua (0). Ha finito la gara, in quanto venerdì prossimo riposa, la Bocce Valdengo (11) che ha perso anche la possibilità di qualificarsi.