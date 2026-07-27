Cossato, incidente alla rotonda di Pratobello: giovane in bici soccorso dal 118

È stato accompagnato al Pronto Soccorso, in codice verde, il giovane che, a bordo della sua bicicletta, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un’auto.
Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 di oggi, 27 luglio, all’interno della rotonda di regione Pratobello, nel comune di Cossato. A causa dell’impatto il 17enne è finito a terra riportando qualche escoriazione.
Sul posto è giunto velocemente il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al ciclista. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della Polizia Locale di Cossato per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.