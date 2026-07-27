Sala, consiglio comunale: bilancio, Tari, regolamenti vari e interrogazioni in aula

Tornerà a riunirsi oggi lunedì 27 luglio, alle 21, nella sala consiliare "Rolando Cossavella", il Consiglio comunale di Sala. Sono sedici i punti inseriti all'ordine del giorno.

Tra gli argomenti principali figurano l'assestamento generale di bilancio e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per il 2026.

L'assemblea sarà inoltre chiamata a esaminare e approvare una serie di regolamenti riguardanti la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l'utilizzo dell'area sportiva della frazione Bornasco, l'uso degli ambulatori medici comunali, il funzionamento della commissione di monitoraggio del progetto "Sala Aperta", la biblioteca comunale e un'appendice al regolamento del Consiglio comunale.

All'ordine del giorno anche l'approvazione della convenzione con la Provincia di Biella per la gestione associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari, la convenzione per la gestione associata della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'accettazione di un legato testamentario a favore del Comune.

La seduta si concluderà con la discussione di tre interrogazioni. La prima riguarda le criticità legate alla sicurezza stradale e al mancato rispetto del limite di 30 chilometri orari in via Regina Margherita, oltre al coordinamento con la Provincia. La seconda è dedicata alla gestione dei fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding "Un pulmino per la scuola" e ai rapporti con i Comuni convenzionati. L'ultima interrogazione riguarda invece lo stato di avanzamento, gli incarichi affidati e il cronoprogramma dei lavori di sistemazione del laghetto Lissello.